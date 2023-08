Leichtathletik-WM: Gogl-Walli qualifiziert sich für 400-m-Halbfinale

Susanne Gogl-Walli hat ihr Ziel, auch am Montag in Budapest laufen zu dürfen, erreicht. Die 27-Jährige ist am Sonntag bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest in ihrem Vorlauf über 400m Vierte geworden und letztlich als 15. sicher in das Halbfinale der Top 24 aufgestiegen.