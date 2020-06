Sri Lanka: Jenseits von Ayurveda

Gleich der erste volle Tag bringt einen der Höhepunkte jeder Sri-Lanka-Tour. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Bis hinauf zur Festungsanlage auf dem 200 Meter aus der Ebene aufragenden Sigiriya-Felsen sind es 1202 Stufen – der ideale Ausgleich zum Langstreckenflug.

Apropos: Dass am Flughafen von Colombo nicht das sonst in Asien übliche Chaos von Zimmer-Keilern und illegalen Taxlern herrscht, sondern in einer abgesperrten Zone die Abholer in aller Ruhe mit ihren Namensschildern stehen, war die erste positive Überraschung nach der Ankunft.

Für die zweite sorgte dann Shelton, der Chauffeur für die nächsten Tage, als er stolz sein Gefährt präsentierte. Es wartete nicht der übliche gut abgehangene Toyota, sondern ein blitzsauberer Honda Insight mit Hybridantrieb. Und die Auswirkungen des Jet-Lags erleichterten die Gewöhnung an die sehr speziellen Verkehrsverhältnisse Sri Lankas während der dreistündigen Fahrt nach Sigiriya.

Zurück zum Aufstieg. Am Vormittag liegt dieser im Schatten, was die Sache (später hat’s dann 34 Grad) erleichtert. Dass die auf halber Höhe in einer Höhle gelegenen 1500 Jahre alten Wandmalereien von barbusigen "Wolkenmädchen" dann nicht ganz so strahlen wie in der Nachmittagssonne, nimmt man gerne in Kauf.

Ganz oben angekommen (teilweise über noch von den Briten gebaute Wendeltreppen und Metallstege, die keinen Tag jünger aussehen) eröffnet sich ein toller Panoramablick über die Ebene und den Dschungel.

Nach dem Abstieg wartet der Chauffeur bereits im gut vorgekühlten Honda für die Weiterfahrt zum nächsten kulturellen Höhepunkt. Die weitläufige Tempelanlage von Polonnaruwa ist ein Fixpunkt der klassischen Sri-Lanka-Runde durch das kulturelle Dreieck. Die Reste eines Palastes und mehrerer buddhistischer Tempel breiten sich jedoch erfreulicherweise in der Ebene aus.

Nach der Rückkehr ins Hotel und dem ersehnten Sprung in den Pool sorgt eine in den Garten einfallende Meute von Affen für Erdung nach all der Kultur. Einer klaut einem Gast sogar die Flasche mit dem Sonnenöl – und wirft sie erst nach ernüchternder Verkostung von der Spitze des hohen Baumes wieder herunter.