ÖWA: KURIER Digital erreicht um 12,4 Prozent mehr Unique Clients als im Vormonat

Auf Erfolgskurs

Die reichweitenstarken Plattformen kurier.at, futurezone.at, profil.at, motor.at, events.at, film.at und k.at bieten Informationen, Unterhaltung und Service. Damit erreichten sie im März 2021 eine Reichweite von 8,2 Millionen Unique Clients. Auch die Visits (+16,9 Prozent) des KURIER Netzwerks stiegen im Vergleich zum Vormonat überproportional.

Nutzen und Service als oberste Priorität

Was für ein Millionenpublikum gilt, muss umso mehr für Werbepartner gelten. So ist ein Schwerpunkt in der Zusammenarbeit mit Kunden und Agenturen - neben den Selbstverständlichkeiten wie Brand-Safety und Ad Viewability - volle Transparenz vor, während und nach einer Kampagne. Mittels Zielgruppen-Dashboards können Werbetreibende in Echtzeit die Interessen und Kaufabsichten ihrer Zielgruppen auf den KURIER-Online-Angeboten jederzeit einsehen und detaillierte Reportings geben live Einblick in den Kampagnenverlauf.