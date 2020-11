KURIER Digital unterstützt österreichische KMUs mit Onlinepräsenz für UKB ab 190 Euro

Das Angebot ist ab sofort bis einschließlich 24. Dezember 2020 zu einem Unkostenbeitrag von 190 Euro netto buchbar.



Die diesjährigen Weihnachtsfeiertage lassen ein Jahr voller Herausforderungen zu Ende gehen. Neben all den Veränderungen, hat eine Konstante stets Stabilität bewiesen: der gesellschaftliche Zusammenhalt innerhalb der österreichischen Bevölkerung. Die Relevanz von Achtsamkeit und Rücksicht, aber auch Nächstenliebe ist in den Mittelpunkt gerückt und bedeutet für KURIER Digital insbesondere in der Vorweihnachtszeit, lokale Klein- und Mittelständische Betriebe, die das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft bilden, zu unterstützen.