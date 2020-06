Nein, Ulrike Beimpold, wurde von der ROMY-Jury nicht für „Was gibt es Neues?“ nominiert, wo sie häufig zu Gast ist.

Es sind vielmehr die großartigen „Spuren des Bösen“: In Folge drei spielt Beimpold eine Frau, die davon überzeugt ist, dass ihre verunglückte Tochter für tot erklärt wurde, damit man ihr die Organe entnehmen konnte. Der Wahnsinn hat hier Beimpolds Gesicht. Wie sie in diesem Psychodrama agiert, zerzaust, wütend, ja furios, ist beängstigend. Deshalb wurde sie von der Jury für die Publikums-Kategorie „Beliebteste Seriendarstellerin“ nominiert.

Fernsehen - wie auch Film – war lange eher eine Nebenbeschäftigung der Wienerin. Sie gehörte dem Theater. Bereits mit 15 debütierte sie am Akademietheater in Nestroys „Das Mädl aus der Vorstadt“ und das Burgtheater wurde ihre Heimat. Die Schauspiel-Schule besuchte sie so nebenbei, mit 17 hatte sie „ausgelernt“. Sie spielte in in Stücken von Nestroy, Grillparzer, Schnitzler, Horváth, Kleist, Shakespeare, Wedekind, Handke, arbeitete mit Hans Hollmann, Leopold Lindtberg, Erwin Axer, Jérome Savary, Ruth Berghaus, Jürgen Flimm, Achim Benning und Claus Peymann.

Im Jahr 2000 verließ sie das Burgtheater, um wie sie selbst meinte, "erwachsen zu werden".