In der ORF-Serie „ CopStories“ spielt sie die Integrations-Bezirksrätin Slema Kumran-Effenberg, die in Wien-Ottakring für die Rechte der Zuwanderer kämpft – und mit ihrer bisweilen militanten Art übers Ziel schießt. Das bringt Proschat Madani aber authentisch auf den Schirm und ist deshalb für die Goldene ROMY nominiert.

Als Proschat Madani zwei Jahre alt war, verließ ihre Mutter samt den Kindern ihre persische Heimat und lebte vorübergehend in Los Angeles. Aufgewachsen ist die Schauspielerin in Österreich, wohin sie im Alter von vier Jahren kam. Madani, die am Wiener Konservatorium ausgebildet wurde, lebt seit vielen Jahren in Berlin.