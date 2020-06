Jasmin Tabatabai

In der Folge wird sie gehypt, spielt in Filmen von Peter Stauch (Help the Old, Pieces of my Heart), Helmut Dietl ( Late Show), Oskar Roehler (Gierig, Die Unberührbare), Xavier Koller (Gripsholm), Angelina Maccarone (Fremde Haut) und Ralf Huettner (Mondscheintarif). 2002 veröffentlicht sie ihr Debüt-Album „Only Love“.

2005 übernimmt Tabatabai die Hauptrolle in „Fremde Haut“. Sie spielt darin eine Iranerin, die fliehen muss, weil sie der Homosexualität bezichtigt wird, weshalb ihr die Todesstrafe droht. Sie wird dafür für den Deutschen Filmpreis nominiert. 2009 spielt sie eine Kriegsfotografin in „ Altiplano“, der bei den Filmfestspielen in Cannes Premiere hat.

2010 veröffentlicht Tabatabai ihre persischen Kinderheitserinnerungen im Buch „Rosenjahre“.

2011 kommt ihr Album „Eine Frau“ auf dem Markt, für das sie 2012 mit dem Echo Jazz Award ausgezeichnet wurde. Die Tour dazu führt sie am 8. März auch nach Österreich, genauer nach Innsbruck (Treibhaus).

Tabatabai gilt als politischer Kopf, sie war lange Jahre Vorstandsmitglied der Deutschen Filmakademie und mitbegründete den Bundesverband Deutscher für Film- und Fernsehschauspieler. Zudem war sie 2009 vom Bündnis90/ Die Grünen für die Bundesversammlung nominiert worden, die in Deutschland den Bundespräsidenten zu wählen hat.

Sie hat drei Kinder, das jüngste kam im August 2013 zur Welt, was auch in die Serie „Letzte Spur Berlin“ eingebaut wurde. Ihren Partner, Schauspieler Andreas Pietschmann, lernte sie beim Dreh zu „ Rosa Roth“ kennen.

Die neue, dritte Staffel von „Letzte Spur Berlin“ ist mittwochs, 21.15 Uhr, auf ZDFneo und ab Freitag, 7.3. (21.15), im ZDF zu sehen.