Barbara Romaner

Ihr erstes Theater-Engagement führte sie nach Bielefeld. 2004 folgte die Rolle der Celia in Shakespeares „Wie es euch gefällt“ bei den Luisenburg-Festspielen, die ihr die erste Auszeichnung einbrachte. Neben den Festspielen war sie an Theatern in Würzburg, Fürth und Augsburg zu sehen. 2007 wurde sie dann festes Ensemble-Mitglied am Münchner Volkstheater, wo sie derzeit in einer Vielzahl an Rollen zu erleben ist - u.a. in „Der Besuch der alten Dame“, „Faust“ - und am 9. März mit Shakespeares „Das Wintermärchen“ in der Regie von Christian Stückl Premiere feiert.

Ihre Zeit in München war bislang eine sehr erfolgreiche. Für ihre Rollen in der Spielzeit 2007/08 („Schilf“, „Verbrennungen“) erhielt Romaner eine Nominierung als Beste Nachwuchsschauspielerin vom Fachblatt „Theater heute“. Weitere Nominierungen folgten für ihre Darstellung der Braut Ingrid in Christian Stückls Inszenierung von „ Peer Gynt“ sowie für die Titelrolle in der Groteske „ Lilly Link“. Weitere Titelrollen folgten.

Ihr Spielfilm-Debüt gab Romaner 2009 in Wolfgang Weigls „blindlings“, in dem sie weibliche Hauptrolle übernahm und ihr eine Nominierung als beste Darstellerin für den Förderpreis deutscher Film einbrachte. Einem größeren deutschsprachigen Publikum wurde sie bekannt durch Felix und Percy Adlons Film " Mahler auf der Couch“, wofür sie 2011 mit dem erstmals vergebenen Österreichischen Filmpreis ausgezeichnet wurde.