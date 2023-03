Mit schnellem Schritt Richtung Erfolg

Die 26-jĂ€hrige Mimin scheint schauspielerisch nicht aufzuhalten zu sein. Ach ja, wenn Google Maps Wege, bzw. Ziele in 12 Minuten Fußweg anzeigt, schafft Franziska sie in 11 Minuten. Schnellen Schrittes durch die Welt†
 Die Schauspielschule schloss sie erst 2022 ab und ist seitdem nicht zu stoppen. Das Besondere dabei fĂŒr sie: „Man trifft so viele verschiedene Menschen in diesem Beruf. Vor der Kamera, hinter der Kamera, und auch die verschiedenen Figuren, um die es geht und mit denen man sich beschĂ€ftigt. Das sind so viele Geschichten, Schicksale und EindrĂŒcke, die man da kennenlernt. Mit jeder dieser Begegnungen habe ich das GefĂŒhl, noch ein StĂŒckchen mehr ĂŒber das Menschsein dazuzulernen.“