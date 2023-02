Ein Mann hebt ab … ohne Koffer

Etwas müde, ohne Koffer, aber mit viel Humor. Ja, der Koffer ging ganz klassisch und so, wie es wohl kein Reisender sich wünscht, verloren. Dennoch macht Jeff Witze darüber. Er sieht wohl eher die positiven Dinge im Leben und ist auch dankbar für alles Schöne, was ihm passiert, wie er es selbst sagt. Er besitzt sämtliche Parameter für den Inbegriff des Superstars, wie wir ihn uns vorstellen: erfolgreich im Filmgeschäft, lebt in L. A., mehr als 50.000 Follower auf Instagram und einen Hang für Mode. Und dennoch ist Jeff ein unfassbar bescheidener, geerdeter und aufmerksamer Mensch. „Ich vergesse nie Gesichter. Wenn du mit mir in der U-Bahn gefahren bist, und ich sehe dich viele Jahre später, erkenne ich dich wieder.“ Und seine Traumrolle? „Das wäre eine, in der ich eine komplette Transformation von Körper und Seele mit einem großen inneren Konflikt erleben dürfte. So eine richtige Grenzerfahrung.“