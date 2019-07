Yoga-Hype in Österreich: Bad Gastein ist das bessere Bali

Kombinationsurlaub

Ein besonderes Augenmerk legen die Gäste auf die Qualität des Unterrichts und der Lehrenden, weiß Mayr: „Was sie von Yogakursen zu Hause gewohnt sind, möchten sie auch im Urlaub genießen.“ Anfänger brauchen einen Yogalehrenden, dem sie vertrauen können, der sich auskennt, sie ordentlich anleitet und auch entsprechend korrigiert – „und keinen 0815-Fitnesstrainer“. Die Angebote in den Hotels und Unterkünften decken sämtliche Yoga-Stile ab – angefangen von Hatha Yoga (Überbegriff für körperbezogenes Yoga), bis hin zu Vinyasa Yoga (fließende, ineinander übergehende Bewegungen) und Kundalini Yoga (Fokus auf Spiritualität). Zudem gibt es österreichweit unzählige mehrtägige Festivals (zum Beispiel Namaste am See im Mai 2020 wieder am Wörthersee oder das Mountain Yoga Festival in St. Anton am Arlberg im September 2019).

Viele Yoga-Studios bieten ebenfalls eigene Reisen im familiären Rahmen an. Auch verschiedenste Kombinationen mit Yoga sind möglich – zum Beispiel Yoga und Klettern (yogaontherock.at), Yoga und Wandern (facebook.com/EktaraYogaWandern), Yoga und Malen (hotel-tirol.at) oder Yoga und Skifahren (hotel-bergkristall.com).

Image-Wandel

Die Vielfalt und Fülle der Angebote sowie die Verlagerung in den regionalen Bereich kann als Sinnbild für den Image-Wandel von Yoga verstanden werden: Während die indische Lehre früher als Betätigungsfeld von Esoterikern verschrien war, ist sie heute zu einem allgemeinen Lebensstil im Westen geworden. Weltweit suchen Millionen Menschen beim Yoga nach Entschleunigung und der Vereinigung von Körper und Geist. Damit einher geht ein Milliardengeschäft: Schätzungen zufolge beträgt der weltweite jährliche Umsatz mit der Achtsamkeitsbewegung – vom Unterricht über die Kleidung bis hin zu Apps und speziellen Lebensmitteln – an die achtzig Milliarden Dollar, das sind umgerechnet fast zweiundsiebzig Milliarden Euro.

Dass alte Traditionen und Übungskonzepte im Yoga dadurch verwässert werden, glaubt Elfi Mayr nicht. „Jeder pickt sich raus, was gut für ihn ist. Niemand muss bekehrt werden.“ Diesen undogmatischen Zugang will man sich im Gasteinertal behalten – dort soll das Brat’l-Buffet auch in Zukunft Platz neben dem Wiesen-Smoothie haben.