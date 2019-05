Meditation: Die Heilkraft der inneren Ruhe

Längst wissen wir, dass jeder Mensch Selbstheilungspotenzial in sich trägt, Denken und Fühlen die Gesundheit beeinflussen. So können Placebo-Pillen richtige Medikamente ersetzen, denn bereits der Glaube an einen positiven Krankheitsverlauf hat Wirkung. Solche kaum erklärbaren Phänomene sind natürlich auch ein bisschen unheimlich. Da ist es gut, wenn Fakten auf den Tisch kommen. Die können so manches, was Skeptiker gerne als überirdischen Unfug abtun, in ein neues Licht rücken. Meditation zum Beispiel.