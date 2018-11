Winterflucht: 10 Ziele, wo es jetzt mindestens 25 Grad hat

Dominikanische Republik

In unserem Winter herrschen in der Dominikanischen Republik bis zu milde 30 Grad. Von Dezember bis April scheint die Sonne fast sechs Stunden pro Tag und die Wassertemperatur beträgt rund 27 Grad. Die karibischen Strände, das türkisblaue Meer und die farbenprächtigen Korallenriffe sind ein Paradies für Badeurlauber und Taucher. Eine wahre Schatzkammer für Naturliebhaber sind die dichten Magrovenwäldern im Nationalpark Los Haitises. Von Mitte Januar bis Mitte März wartet in der Bucht von Samaná ein großartiges Naturschauspiel. In dieser Zeit zieht es die Buckelwale zur Paarung in die karibische Badewanne.