Warum Sie jetzt eine Kreuzfahrt machen sollten

Umfangreiche Kontrollen, ähnlich wie jene am Flughafen, sind Standard und werden ständig angepasst. Sämtliche Schiffe unterliegen bei Bauweise und Ausstattung den strengen Anforderungen des internationalen "Safety of Life at Sea"-Abkommens zwischen der International Maritime Organiszation (IMO) und der UN-Schifffahrtsbehörde. Zudem haben Kreuzfahrtschiffe den großen Vorteil, die Reiseroute jederzeit ändern zu können. Gibt es einen kritischen Hafen, wird dieser kurzfristig nicht angefahren.