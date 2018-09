Neue, umweltfreundliche Kreuzfahrtschiffe

Die "Bliss" punktet aber auch mit neuer kulinarischer Vielfalt. Hochwertige Zutaten treffen im Texas Smokehouse auf südliche Aromen. Auch authentische Texas-Barbecues, mexikanische Gerichte, erlesene Cocktails, Weine und Spirituosen verwöhnen die Gäste an Bord. Das District Brew House serviert 24 Biersorten vom Fass und mehr als 50 Sorten Flaschenbier. Süße Köstlichkeiten können übrigens Tag und Nacht im brandneuen À-la-carte-Dessert-Restaurant Coco’s genascht werden.

Zu Ehren von Seattle, in der ersten Saison Heimathafen der "Bliss" und zufällig auch Hauptgeschäftssitz von Starbucks, gibt’s ein gleichnamiges Kaffeehaus an Bord. Ab Juni 2018 starten die Alaska-Kreuzfahrten: Entlang malerischer Gletscherlandschaften geht’s zu Stopps in Ketchikan, Juneau, Skagway und Victoria (1 Woche ab 2169 €/P./Balkonkabine). Ab November 2018 ist die Norwegian Bliss ab Miami in der Östlichen Karibik (St. Thomas, Tortola, Nassau) unterwegs, eine Woche Cruise in den Außenkabine ist bereits ab 979 €/P. zu haben.

Hit an Bord der NCL-Flotte ist das Motto Premium All Incluisve, das Gratis-Extras im Wert von bis 1400 € pro Kabine im Reisepreis inkludiert. Dazu zählen u. a. Getränke (auch Cocktails bis 15 USD), Trinkgelder, 60 Minuten Internetzugang pro Person. de.bliss.ncl.com