Vom Flughafen in die Stadt: "Letzte Meile" bei Citytrips oft teuer

Öffentlicher Nahverkehr: "Meist deutlich günstigster fährt man mit den Öffis in die City", sagt Renner. "Dafür muss aber oft auch mehr Zeit eingeplant werden, und eventuell sind mehr Zwischenstopps und Umsteigen erforderlich." Doch auch hier gibt es Preisunterschiede: Am teuersten schneiden im Vergleich die Öffis in London ab: Für die "normale" Zugfahrt von London Stansted in die Innenstadt werden 22 Euro fällig und von Heathrow immerhin noch rund 12 Euro. "Hier bringt eine vorzeitige Buchung über das Internet große Kostenersparnisse – vor Ort kann der Preis erheblich höher sein", rät Renner. Die günstigsten Öffi-Verbindungen vom Flughafen in die Innenstadt gibt es in Florenz und Madrid (1,50 Euro) sowie in Lissabon und Warschau (beide unter 2 Euro). Auch die Berliner Innenstadt erreicht man günstig für 2,80 Euro pro Ticket.