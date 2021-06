So haben Sie die Wüsten unseres Planeten noch nie gesehen

HELLES HERZ: Waw an-Namus ist ein erloschener Vulkan im Süden Libyens. Alter und Ursprung des Vulkanismus in dieser Region im Herzen der Sahara sind nicht sicher bekannt. Die helle Caldera mit mehr als vier Kilometer Durchmesser ist umgeben von dunklem Eruptionsmaterial (Tephra). Innerhalb der Caldera befindet sich ein Vulkankegel aus hellem Auswurfgestein. Waw an-Namus bedeutet Moskito-Oase, weil um die Seen am Grund der Caldera zahlreiche Mücken leben. Die Seen erscheinen in unterschiedlichen Farben, die vom Salz- und Algengehalt des Wassers abhängen.