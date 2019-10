Schlafen wie Lawrence of Arabia: Die schönsten Wüstenresorts weltweit

In Wadi Khadeja im Emirat Ras Al Khaimah befindet sich das ruhig gelegene Resort Ritz Carlton Al Wadi Desert. Gäste fühlen sich wie in ein Märchen aus tausendundeiner Nacht versetzt, wirbt das Resort. Insgesamt gibt es 101 Pool-Villen, die in zwei verschiedenen Stilrichtungen gestaltet sind. Die einen ähneln den typischen Lehmziegel-Bauten von Ras Al Khaimah, die anderen orientieren sich an den Zelten der Beduinen. Von den Pools aus hat man einen schönen Blick in die umliegende Wüste.