Moderne Architektur? Warum Graz an Spitze der Guardian-Liste steht

Vom Grazer Schloßberg sehe es aus, als ob ein "Friendly Alien" (so nannten auch die Schöpfer das Bauwerk) in der Stadt gelandet sei, beschreibt The Guardian das Grazer Kunsthaus mit seiner "quirky blob" Architektur. In einer Umfrage unter den Lesern der renommierten britischen Tageszeitung "The Guardian", wohin man in Europa reisen sollte, um großartige, moderne Architektur zu sehen, landete der Grazer "Außerirdische" auf dem ersten Platz.