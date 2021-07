Marie-Antoinette, für immer Superstar

Grausames Spektakel im Herbst 1793

Der Ort, an dem Marie-Antoinette die letzten Wochen ihres Lebens in Haft verbringt. Dort, wo sie in einer streng bewachten Zelle in ihrer letzten Nacht einen Abschiedsbrief schreibt, bevor sie im Henkerskarren zur Guillotine geführt wird. Zehntausende Menschen sind am 16. Oktober 1793 frühmorgens auf den Beinen, um das grausame Spektakel nicht zu versäumen: Die 37-Jährige wird auf dem Revolutionsplatz, heute Place de la Concorde, geköpft. Sie bleibt die einzige französische Königin, der dieses Schicksal widerfährt.

Die Conciergerie war im Laufe der Zeit sowohl königliche Residenz als auch Gefängnis. Sie befindet sich im westlichen Teil der Île de la Cité, im Herzen des mittelalterlichen Paris. Nur ein Steinwurf von Notre Dame entfernt (die gotische Kathedrale wird nach dem verheerenden Brand im April 2019 noch jahrelang geschlossen bleiben). In der Französischen Revolution entwickelte sich der prächtige Palast am Ufer der Seine mit der Einrichtung des Revolutionstribunals zu einer berüchtigten Haftanstalt. Berühmte Gefangene waren Georges Danton und Maximilien de Robespierre.

Die Ausstellung – im "Saal der Waffenträger", ein herausragendes Beispiel für profane, gotische Architektur – will weder Chronologie der Schrecken noch Hommage sein. "Es geht rein darum, warum diese Figur so viele Menschen beeinflusst hat", betont Wride – damals und heute. "Jeder wollte Zugang zu ihr, sie wollte Privatsphäre. Genau dafür wurde sie kritisiert." Er zieht einen Vergleich zu Prinzessin Diana. Das öffentliche Interesse an beiden jungen Frauen aus königlichem Hause war enorm; doch wo (zu) wenig Informationen vorhanden seien, werden Gerüchte gestreut, Intrigen gesponnen. Fake News, wie man heute sagt. Und beide erlitten einen tragischen Tod.

Die Mär, dass die schicksalhafte letzte Königin Frankreichs noch immer durch die Gemäuer der Conciergerie geistert, möchte man nach dem Besuch gerne glauben. Für ein bisserl Monarchie-Zauber ist man als gelernter Österreicher ja empfänglich.