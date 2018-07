Voll mobil und alles inklusive

Zurück in die Gegenwart: Die Einfahrt – samt Blumenhügel, auf dem der geflügelte Löwe thront – erinnert eher an jenen eines Luxushotels. Hochmotivierte, gut gelaunt wirkende junge Leute in Firmen-Shirts legen jedem Gast ein Armband an, ohne das es keinen Einlass gibt.

Dann fährt man durch eine ganze Stadt aus Wohnmobilen und geräumigen Mobile-Homes (stationäre Campingfreunde) mit einem 15.000 Quadratmeter großen Aquapark, Einkaufsstraße und Sternerestaurant – bis der geeignete Stellplatz in der Fünfstern-Anlage nahe dem gepflegten Traum-Sandstrand gefunden ist.

„Wir reservieren nur einen kleineren Teil der Stellplätze, damit man immer auch spontan anreisen kann. Das ist es, was unsere Gäste wünschen“, erklärt später der aus Südtirol stammende Marketingleiter Massimo Battaglio, der mit so mancher Überraschung aufwartet. Etwa, dass auch diese 80 Hektar große Anlage mit ihren 3600 Stellplätzen und 400 Mobilheimen nach 60 Jahren immer noch ein Familienbetrieb ist. Dazu ein reiches Umland: Vom quirligen Treiben in der – 20 Fährminuten entfernten – Lagunenstadt Venedig bis zum Vogelparadies der Lagune mit ihren Weltkriegs-Musseen in frisch renovierten Festungen.

Ungern nehmen wir Abschied vom Meer, fahren nordwärts. In Kärnten erwartet uns ein ganz anderer Stil: Am Millstätter See hat die Bauernfamilie Burgstaller aus der einstigen sauren Pferdewiese einen Top-Campingplatz gemacht, dessen Gestaltung das Thema Piraten durchzieht. „Ich wäre gern als Kind einer geworden“, erzählt Inhaber Dieter Burgstaller, dessen Gäste durch Dschungel-Landschaften zu Bad und WC wandern und stündlich die Kanone des Freibeuterschiffes hören, das an der Decke hängt. Das alles bringt dem Platz Jahr für Jahr Top-Bewertungen.