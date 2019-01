Vier Hoteleröffnungen, auf die wir 2019 warten

- Experimental Menorca Nachdem die Gründer des Experimental Cocktail Clubs die Bar Szene in London, Paris und New York ordentlich durchgerührt haben, folgten ein Beach-Club auf Ibiza, Trend-Hotels in Paris und London und ein Retrostil Chalet in Verbier. Jetzt haben die vier Franzosen ihr Auge auf Menorca geworfen. Auf der Baleareninsel eröffnet im Juni ein spezielles Hotel-Projekt: Auf 16 Hektar mit Blick aufs Meer wird eine alte Finca revitalisiert, die 40 Zimmer, einen Pferdestall und ein Farm-to-Table-Restaurant beherbergt – und natürlich eine Cocktailbar. Neun Zimmer werden mit privatem Pool ausgestattet. Ein Projekt in Venedig folgt im Herbst. experimentalgroup.com