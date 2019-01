Sylt im Winter: Wenn die Schickeria fehlt, aber nicht abgeht

"Heute brennt Keitum!“, ruft Claas Erik Johannsen, bevor sich der Fackelzug in Bewegung setzt. Was für manche wie eine gefährliche Drohung klingt, wird von den Einwohnern Keitums herbeigesehnt. Denn mit der Biike (zu deutsch „Haufen“), einem riesigen Feuer, soll der Winter ausgetrieben werden. Ganz Sylt ist jedes Jahr am 21. Februar in Aufruhr, denn vor dem Petritag brennen im Idealfall neun Feuer auf der 12-Dörfer-Insel.