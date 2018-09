Urlaubs-Trends und Geheimtipps für den Winter

Nach einem erfolgreichen Sommer ( Umsatzplus ca. zehn Prozent, Passsagierplus ca. fünf Prozent) wagt Ruefa den Blick in die Zukunft und prognostiziert die Winter-Trends.

Während sich Spanien mit den Kanaren und Ägypten laut Vorstandsvorsitzender Helga Freund als Ganzjahresdestinationen etablieren, zieht es Fernreisende auf die Malediven, nach Thailand, auf Mauritius, in die Dominikanische Republik und in die USA. Auffallend sei, so Freund, dass vor allem Luxusangebote gut gebucht werden. Sie betont jedoch, dass neben „once in a lifetime“-Paketen in hochpreisigen Resorts auch einfache und ursprüngliche Angebote auf Mauritius und in Thailand geschnürt werden.