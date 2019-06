Urlaub in der Türkei: Darf ich, kann ich, soll ich?

Der Preis spricht jedenfalls dafür. Nicht nur, dass die Angebote in die Türkei verhältnismäßig günstig sind, auch die Kosten vor Ort sind viel niedriger als anderswo. Einer aktuellen Urlaubseuro-Auswertung der Bank Austria zufolge entsprechen 100 Euro in Österreich etwa 219 Euro in der Türkei – zum Vergleich: in Griechenland sind es 127 Euro. Gerade für Familien ist das ein Argument. Wer ins Reisebüro geht, bekommt schon ab 1.800 Euro einen Familienkomplettpreis inklusive Flüge.