Trend zum Klein-Klo: Warum Toiletten in Flugzeugen schrumpfen

Verrenkungen und Wasserspritzer

Die Airlines argumentieren, dass die Kabinen nur um wenige Zentimeter kleiner seien und Passagiere keine großen Veränderungen bemerken würden. Samuel Engel, der Flugzeugunternehmen mit seiner Consultantfirma Aviation Consulting and Services (ICF) berät, sieht das anders. Kürzlich habe er während eines Fluges zusammen mit seinem vierjährigen Sohn "yogaartige Verrenkungen" durchführen müssen, als er mit seinem Kind das Klo aufsuchte. "Das Waschbecken war so klein, dass wir ein vierhändiges Ballett mit unseren Fingern aufführen mussten, damit wir uns die Hände waschen konnten, was wiederum dazu geführt hat, dass Wasser überall hingespritzt ist."

Trend zum Klein-Klo

Was für einige Airlines noch Zukunftsmusik ist, müssen Passagiere bei American Airlines schon in Kauf nehmen. In den neuen Maschinen der Airbus-A320neo-Familie und umgestalteten Airbus-A321-Maschinen wurden bereits kleinere Waschräume installiert. Die Fluggesellschaft stattet außerdem über 300 Boeing-737-Modelle mit winzigen Toiletten des Herstellers Rockwell Collins aus. In der Flotte der Airline United Continental finden sich diese Kloinstallationen schon in rund zehn Prozent aller Flugzeuge.