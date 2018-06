Zahl sexueller Übergriffe in Flugzeugen laut FBI "alarmierend"

Gründe für Anstieg unklar

Die meisten Übergriffe ereigneten sich dem Bericht zufolge auf längeren Flügen von drei oder mehr Stunden, vor allem im Dunkeln, wenn die Kabinenlichter gedimmt würden. Auch Alkoholkonsum spiele eine Rolle, erklärte Rodski laut Medienberichten. Einen Grund für den Anstieg der Vorfälle nannte er nicht. "Wir sind nicht sicher, warum", so Rodski.

"Leider denken Menschen nicht daran, dass solche Dinge in Flugzeugen passieren können", sagt die FBI-Sonderbeauftragte Caryn Highley in dem Bericht von April. "Man nimmt an, dass man sich in einem Flugzeug in einer Sicherheitsblase befindet", so Highley.