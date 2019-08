Toskana pur: Wo Amerigo Vespucci Chianti schlürfte

Man findet in Montefioralle vielleicht nicht alles, vor allem aber eines in Überfluss: Ruhe. Die benötigte einst wahrscheinlich der große Seefahrer und Entdecker Amerigo Vespucci, um seine Abenteuer sorgfältig von seinem Heimatort aus zu planen. Montefioralle ist ein idyllisches Nest mitten in der toskanischen Hügellandschaft, umgeben von Weinbergen, das Zentrum bildet eine Burganlage aus dem Mittelalter. Pittoresk, würde man sagen. Genau dort soll sich Signor Vespucci einst gesagt haben, er werde nach Amerika aufbrechen, was er dann im 15. und 16. Jahrhundert auch gemacht hat. Die Vespuccis sind eine der zwei berühmten Familien des kleinen Ortes, der überraschend weit vom Meer entfernt liegt. Auch die Verrazzanos blickten schon damals über den Tellerrand hinaus. Giovanni da Verrazzano entdeckte und erforschte weite Teile der Atlantikküste der heutigen USA und Kanadas, die Statue auf dem Hauptplatz in Greve in Chianti ist ihm gewidmet.