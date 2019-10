Top 3: Das sollten Sie in Trěbíč nicht verpassen

Was die Sehenswürdigkeiten von Trěbíč ( Trebitsch) verbindet, ist Religion. Und, für Österreicher interessant: Bruno Kreiskys Vorfahren mütterlicherseits namens Felix stammten von hier. Mitten in der Stadt im böhmisch-mährischen Hügelland, etwa fünfzig Kilometer nordöstlich von Znojmo ( Znaim), sind historische Bauwerke in erstaunlich guter Qualität erhalten. Das würdigte auch die UNESCO: 2003 wurden die St. Prokop-Basilika, das jüdische Viertel sowie der jüdische Friedhof in die Welterbe-Liste eingetragen. Ein Besuch des Städtchens direkt am Fluss Jihlava mit seinen malerischen Ecken lohnt also gleich mehrfach.