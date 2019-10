Geheimtipp Estland: Diese fünf Orte sollten Sie gesehen haben

2. Findlinge auf der Halbinsel Käsmu

Käsmu im Nationalpark Laheema überrascht. Sandstrand am Finnischen Meerbusen? Ja, doch. Die Halbinsel Käsmu besticht mit ihrem "Findlingen". Gletscher der letzten Eiszeit transportierten die riesigen Steinbrocken von Skandinavien hierher. Unser Wanderpfad schlängelt sich an der Küste entlang - auf weichem Waldboden, auf Schotter oder auf Sand direkt am Ufer. Kiefern, Birken, Heidekraut, Pilze. Schwäne und andere Vögel am Wasser. Vogel- und Naturkundler sind hier selig. Und als Instagram-Fotomotiv oder zum Klettern für Kindern sind die Findlinge natürlich ideal. Unweit davon ist ein altes Fischerdorf noch gut erhalten, da es in der Sowjetzeit Sperrgebiet war.