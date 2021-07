Zwölf Stunden in Riga: Was Sie nicht verpassen dürfen

Sinnbild Schwarzhäupterhaus

Ein Paradebeispiel für die Blüte der immer wieder umkämpften Stadt ist das sogenannte Schwarzhäupterhaus am Rathausplatz. "Ja man kadreiz sagrut bus, mani atkal celiet jus!" – "Sollt’ ich einmal fallen nieder, so erbauet mich doch wieder!'" Dieser Leitspruch über dem Eingang des Schwarzhäupterhauses bewahrheitete sich.

Im Zweiten Weltkrieg legten deutsche Truppen bei der Einnahme Rigas den Bau am Rathausplatz in Schutt und Asche, in den 1990ern wurde er, zur 800-Jahr-Feier der Stadt, originalgetreu rekonstruiert. Blickfang an der prunkvollen, roten Ziegelfassade ist die blaue, astronomische Uhr: Der "Ewige Kalender" wurde 1626 hergestellt, heute ist ein Nachbau zu sehen. Die Schwarzhäupter waren übrigens unverheiratete ausländische Kaufleute, die in der baltischen Hansestadt lebten.