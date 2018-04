Thailand: Paradies der Geschmäcker

Wo kulinarische Köstlichkeiten auf Sie zuschwimmen

In der Regel besuchen wir einen Ort, wenn wir essen gehen. Thailand dreht dieses Prinzip um: Das Essen kommt zu Ihnen! Die Händler der schwimmenden Märkte transportieren Ihre Ware auf kleinen Booten und reichen Ihnen wahre Gaumenfreuden. Zu finden sind Sie in Bangkok und an vielen anderen Orten in Thailand.