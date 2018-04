So schön ist Bangkok! Die Top-Reisetipps zum Mitnehmen

Einkaufen in Bangkok

Ob Shopping Queen oder Kunstsammler: Thailand bedient alle Geschmäcker. Schlendern Sie durch die pulsierenden Märkte der Hauptstadt für handgemachten Schmuck und andere Souvenirs - oder besuchen Sie die großen Einkaufszentren und stocken Sie Ihre Garderobe auf. So oder so: Reisen Sie mit genug Platz im Gepäck an!