Thailand sperrt Ko Similan für Übernachtungsgäste

Auch Traumstrand aus "The Beach" wird gesperrt

Der Traumstrand aus dem Hollywood-Film " The Beach" ist von Freitag an für vier Monate gesperrt. Damit soll sich die Maya Bay - so der offizielle Name des Strandes auf der Insel Ko Phi Phi im Süden Thailands - vom Ansturm der Touristen erholen können, die ihn regelrecht belagern. Die Umweltschäden sind massiv.

Mit Beginn der Hauptsaison im November dürfen Urlauber allerdings wieder ins Wasser gehen - wenn auch nicht mehr bis zu 5.000 Menschen wie bisher, sondern höchstens nur noch 2.000. Trotz der Abhängigkeit vom Tourismus hat in Thailand langsam ein Umdenken eingesetzt.