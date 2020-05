Als Robinson im Geister-Thailand

Was die meisten Interessenten aber abschreckt: Die Anreise ist etwas mühsam, alles muss selbst organisiert werden – was in Thailand allerdings wahrlich keine Hexerei ist. Zwischen den Inseln gibt es Fähren, noch billiger ist es mitunter, sich einfach ein günstiges, laut tuckerndes Longtailboot zu mieten und auf eigene Faust herumzufahren.

Die längere Anreise mit Inlandsflug nach Krabi oder Trang und dann mit Boot und/oder Bus macht den südlichen Teil der Inselkette, die von Phuket bis nach

Malaysia reicht, zu einem abgelegenen Paradies. In Phuket, Railay oder Phi-Phi-Island wurden selbst die letzten Zentimeter Urwaldboden zubetoniert und mit Hotels vollgebaut, viele Alteingesessene haben längst die Flucht ergriffen. Statt der vorzüglichen (sehr, sehr scharfen) 4 3 thailändischen Küche werden dort Schnitzel und Kremser Wein serviert. Wer so etwas sucht, wird etwa im Austrian Garden am Pattong-Beach in Phuket fündig und kann sich eines sicher sein: Man trifft dort auf ein Hotel voller Österreicher.

Das genaue Gegenteil ist Krabi, hier trifft man einander maximal auf dem berühmten Nachtmarkt mit seinen wunderbar exotischen Garküchen. Um ein, zwei Euro bekommen die Besucher die wenige Stunden zuvor frisch gefangenen Fische und Meerestiere. Besonders schmackhaftes Highlight ist ein Rochen, der mitsamt den Gräten gegessen wird.

Der Trennpunkt zwischen Individual- und Massentourismus, quasi der Weißwurst-Äquator Thailands, ist jedenfalls Koh Lanta. Während im Norden der Insel riesige Fähren für 300 Gäste verkehren, kommt man Richtung Süden nur mehr mit kleinen Motorbooten voran. Da sind maximal 20 Gäste an Bord und bei jeder Insel steigen zwei oder drei Menschen aus. „Koh Lanta ist das, was Phuket noch vor vielen Jahren war“, erzählt ein in Phuket lebender Südtiroler, der oft auf diese Inselkette im Süden zu Besuch kommt. „Aber so richtig schön wird es ohnehin erst südlich von Lanta“. Denn diese Insel ist meist auch der südlichste Punkt, der in den großen Reiseführern noch erwähnt wird – danach hilft nur mehr der Lonely Planet. Die Inselkette ist vielfach noch ein weißer Punkt auf der Landkarte der großen Tourismusanbieter, hier sind die geheimen Plätze, wo man auf kilometerlangen Stränden alles trifft, nur keine anderen Reisenden. Das sind jene Orte, von denen man sonst nur träumt.