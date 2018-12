Stiftung Warentest: Dicke Luft auf Kreuzfahrtschiffen

Passagiere von Kreuzfahrten können sich an Bord sicher fühlen, müssen aber in Kauf nehmen, dass ihre Reise zu Lasten der Umwelt und der Arbeiter an Bord geht. Zu diesem Ergebnis kommt die Stiftung Warentest nach einer Untersuchung von Kreuzfahrten, bei der sie die Sicherheit der Passagiere sowie die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter und den Umweltschutz getestet hat. Für die Januar-Ausgabe der Zeitschrift test blickten die Prüfer hinter die Urlaubskulisse von Aida, Costa, MSC und Tui Cruises.

Die vier großen Kreuzfahrtanbieter auf dem deutschen Markt und ihre Schiffe bieten ein hohes Sicherheitsniveau. Nach dem Unglück der Costa Concordia im Januar 2012 haben die Reedereien für ein verbessertes Notfallmanagement gesorgt, das die Tester überzeugt hat.