Kreuzfahrt: Die besten Schiffe des Jahres

Beste Gastronomie

MS Europa 2 ( Hapag-Lloyd Kreuzfahrten): Luxus lässig interpretiert: Das für viele schönste Schiff der Welt ist ein Raumwunder. "Die Verbindung von gebotener kulinarischer Vielfalt, herausragender Qualität und perfekter Inszenierung an Bord der Europa 2 und die durchgängig hohe Leistung in allen Restaurants sind Benchmark für die gesamte Branche und als Gesamtpaket auf den Weltmeeren noch immer nicht zu schlagen", so die Begründung der dreizehnköpfigen Jury für die wiederholte Auszeichnung.