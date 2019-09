Spirituelles Bali: Wo es mehr Tempel als Häuser gibt

Anreise

Die schnellste Verbindung von Wien nach Bali bietet Thai Airways mit Zwischenstopp in Bangkok. Fünfmal pro Woche, ab 28. 10. sogar täglich, ab 699 € inkl. Steuern und Gebühren auf thaiairways.at

Angebot

7 ÜN/F in der Suite/ Premier- Zimmer im 5*-Hotel Desa Visesa Ubud (bezieht Obst und Gemüse aus eigenem Anbau und bietet Workshops zur balinesischen Kultur und Landwirtschaft) inkl. Thai-Flug z. B. von 13.–20.11. ab 1.260 €/P. bei Tui buchbar. Im Reisebüro, unter 0800/ 400 202 oder auf tui.at

Buchtipp

Als der US-amerikanische Musiker Colin McPhee in den 1930er-Jahren das erste Mal Bali bereist, verfällt er dem Zauber der Insel. Beim Bauen seines Hauses taucht er ab in die Welt voll Geister, Traditionen und vor allem Musik. Er besucht Tempel und Paläste, nimmt an Gamelan- Orchestern teil, schaut sich Tanzaufführungen an und bereist entlegene Dörfer, um traditionelle Instrumente kennen zu lernen. Ein Haus in Bali, Unionsverlag, ca. 22 €