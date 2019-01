Singles auf Reisen: Gesellig und flirtfreudig

Solo heißt nicht einsam

Wer ohne Lebenspartner verreist, fährt nicht zwangsläufig alleine in den Urlaub: Die Hälfte der befragten Singles (50 Prozent) geht am liebsten mit einem Freund oder einer Freundin auf Reisen. Fast jeder Fünfte (18 Prozent) verreist gleich mit mehreren Freunden. Zehn Prozent verbringen ihren Urlaub am liebsten mit der Familie und 14 Prozent genießen die Vorzüge einer Solo-Reise.