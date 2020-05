Vor der Pistengaudi sind gute Nerven gefragt

Wo isst und trinkt man jetzt im Skiurlaub billiger? Wo ist es teurer?

Die Arbeiterkammer hat im Jänner die Preise für Speisen und Getränke in Skihütten in Niederösterreich und im WM-Ort Schladming eruiert. Der KURIER liefert den Überblick:

0,25 Liter Mineral bekommt man auf Skihütten im Skigebiet Mönichkirchen-Mariensee in Niederösterreich schon um 80 Cent. In manchen Skiorten Niederösterreich geht es auch deutlich teurer (maximal 2,50 Euro) zu. In Schladming bewegt sich der Preis für das Glaserl Mineralwasser von 1,20 bis 1,90 Euro.

Zwischen 3,30 Euro und 3,90 Euro zahlt man in Schladming für 0,5 Liter Bier. In Niederösterreich kommt man etwas günstiger davon – die Preisskala reicht von 2,90 bis 3,80 Euro.

Auch bei der Frittatensuppe fallen die Skihütten in den Voralpen durch moderatere Preise auf. Zwei Euro kostet die billigste, 3,90 Euro die teuerste Suppe. In Schladming muss man bis zu 4,30 Euro hinlegen.

Ein Paar Frankfurter mit Gebäck bekommt man in Niederösterreich schon um 2,50 Euro. Das billigste Paar Würstel in Schladming gibt es dagegen nicht unter 3,20 Euro. Maximal zahlt man im Austragungsort der Weltmeisterschaft aber 4,50 Euro, in NÖ sogar bis 4,90 Euro.

Große Preisunterschiede gibt es bei der Germknödel mit Butter und Mohn. Das wird in Niederösterreich schon ab 2,80 Euro serviert. Manche Hütten verlangen dafür auch bis zu 6,90 Euro. In Schladming reicht die Preisspanne von 4,40 bis 6,10 Euro. Auch die Nachspeise darf nicht fehlen. Der Preis für einen Apfelstrudel bewegt sich Schladming um 4,40 Euro. In NÖ ist es um 40 Cent billiger.

Wer seine Geldbörse auf der Skihütte schonen will, dem sei die Jausenstation Stickelberger in Mariensee (NÖ) empfohlen. Billiger geht’s nicht mehr.