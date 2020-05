Teuerster Tagesskipass kostet 47 Euro

Fürs Skifahren muss man in Österreich immer tiefer in die Tasche greifen. Am teuersten ist der Erwachsenen-Tagesskipass am Arlberg mit 47 Euro, gefolgt von Kitzbühel, Serfaus-Fiss-Ladis und Saalbach-Hinterglemm mit jeweils 45 Euro. Zu diesem Ergebnis kommt ein Preisvergleich des Vereins für Konsumenteninformation (VKI). Verglichen wurden die Tagesskipässe in 80 Skigebieten am Wochenende in der Hochsaison.

Am günstigsten wedelt man im steirischen Wenigzell Schneeland für 20 Euro pro Tag, dafür gibt es aber nur insgesamt 2 Pistenkilometer. Auch kostengünstig ist ein Tagesskipass am Schneeeberg/Salamander (7 Pistenkilometer), in Niederösterreich oder auf der Forsteralm (18 Pistenkilometer) in Oberösterreich mit jeweils 24 Euro.