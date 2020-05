Skipässe sind teurer als im Vorjahr

In eigenständigen Gebieten gelten die Skipässe nur für die lokalen Pisten. Gehört ein Skigebiet einem Verbund an, gelten Mehr-Tage-Karten meist ab eineinhalb oder zwei Tagen sehr häufig automatisch für sämtliche Skigebiete dieses Verbunds. "Dieses Angebot ist in der Regel auch entsprechend teurer. Wer es nicht nutzt, bezahlt den höheren Preis umsonst. Jeder sollte wählen können zwischen moderaten Preisen für ein lokales Skigebiet und den höheren Preisen für eine ganze Region. Hier würden wir uns größere Flexibilität seitens der Skiverbünde wünschen", so Projektleiter Mag. Peter Blazek.

Dass es auch anders geht, zeigt das Beispiel Kristberg (Verbund Silvretta Montafon, Vorarlberg). Hier werden Mehr-Tage-Karten auch nur für die lokalen Lifte angeboten. Das Familienpaket 6-Tage-Karten kostet für den Kristberg (8,5 Pistenkilometer) 435 Euro, für den Verbund Silvretta Montafon (246 Pistenkilometer) 672 Euro.