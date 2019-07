Segeln, surfen, kiten: Der perfekte (Neusiedler) See

Anreise

Mit dem Auto über die A4 oder über A2, S4 und S31 nach Eisenstadt, dann über die B50 Richtung Neusiedl am See. Vom Hauptbahnhof Wien fahren stündlich Züge nach Neusiedl. Hier gibt es Anschlüsse in alle Orte am See. Die ÖBB bieten an Wochenenden und Feiertagen zweimal täglich von Salzburg Züge direkt nach Neusiedl. Bis 1. September gibt es einen Busshuttle zu den Seebädern Neusiedl bzw. Weiden

Kurse und Verleih

Segelkurs für den A-Schein, etwa in der Segelschule Kreindl in Weiden: 299 Euro. Leihgebühr für eine Stunde Segeln mit einem Laser vormittags 20 Euro in der Segelschule Neusiedl

Auskunft

Infos, Karten, Möglichkeiten und Unterkünfte unter neusiedlersee.com