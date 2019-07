(M)Ein Platz am See: Wo es sich gut untertauchen lässt

25.000 natürliche Seen, Schotterteiche, Baggerseen, Lacken, Klein- und Augewässer unterschiedlichster Größen machen Österreich zu einem wasserreichen Land. Das ist in einem Sommer wie heuer, der laufend Hitzerekorde aufstellt, besonders wichtig: In vielen dieser Stehgewässer lässt es sich gut schwimmen und erholen - KURIER-Redakteure verraten ihre persönlichen Lieblingsplätze.

Altausseer See

Es kann nur eine große Seenliebe im Leben geben. Eine solche Liebe heißt Altausseer See: Nicht, weil James Bond dort im Film eine Hütte in die Luft gesprengt hat und ihn so weltweit bekannt gemacht hat. Sondern weil er immer kühl ist und sauber. Weil man sich in seiner Strömung beim Schwimmen schon ein bisschen anstrengen muss. Weil er einen Ausblick auf schöne Berge bietet, der Trisselwand, dem Loser und dem Dachstein. Weil man ihn umrunden kann, gemütlich spazierend oder schneller in Laufschuhen. Und weil man einfach faul an seinem Ufer liegen kann.