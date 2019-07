Sechs tödliche Gefahren, die im Grand Canyon lauern

Er machte noch ein Selfie. Dann wer er plötzlich weg.

So könnte man einige Todesfälle am Grand Canyon beschreiben. Im April hatte die Nationalparkverwaltung nach drei Toten binnen zwei Wochen Besucher aufgerufen, die markierten Wege nicht zu verlassen und Abstand zu den Klippen zu halten. Allein 2017 starben 20 Menschen im rund 4.900 Quadratkolimeter großen Nationalpark. Seit Aufzeichnungen geführt werden, rund 800 Menschen. Suizide nicht mitgezählt.

Fakt ist: 2017 strömten rund sechs Millionen Besucher in den US-Bundesstaat Arizona, um das Naturwunder zu besichtigen. Helikopterrundflüge, Rafting im Colorado River, Wandern in der Schlucht, Selfies an der Kante: Man kann den Grand Canyon sehr unterschiedlich erleben. Nur sollte man ihn überleben.

Die größte Risikogruppe sind laut den Buchautoren Michael Ghiglieri und Tom Myers (Buch "Over the Edge - Death in Grand Canyon") übrigens nicht Kinder (vergessen zu trinken!) oder alte Menschen ( Hitzschlag), sondern junge Männer, die sich zu viel zutrauen.