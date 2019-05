USA: Es muss nicht immer Ost- oder Westküste sein

Damit fällt man auch im National Cowboy & Western Heritage Museum nicht auf, in dem man sich nie sicher sein kann, wer ein Besucher und wer Teil der Ausstellung ist. Zumindest in der Hall of Fame der Western-Darsteller erkennt man das ein oder andere Gesicht, wie Clint Eastwood, Ronald Reagan und den unverkennbaren Schnauzer von Tom Selleck. Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Wilden Westen, wie die als „Trail of Tears“ bekannte Vertreibung der Ureinwohner im 19. Jahrhundert, kommt hier eher kurz.

Glücklicherweise mangelt es aber in Oklahoma, in dem mehr als 300.000 Indianer leben, nicht an Orten, in denen man mehr über die Ureinwohner Nordamerikas erfahren kann. Obwohl sich in vielen Städten kleine Museen, Denkmäler und Spuren aus der Geschichte finden, lohnt sich die zweistündige Autofahrt nach Ponca City. Auf einem einsamen grünen Hügel zwischen zahlreichen Ölfeldern erhebt sich die Statue von Ponca-Häuptling Standing Bear. Vor Gericht erreichte er 1879, dass Indianer von der US-Regierung als Menschen anerkannt wurden. Die Geschichte des Bürgerrechtsaktivisten, seines Stammes und anderer vertriebener Indianervölker wird im Museum, das passenderweise im Schatten des Denkmals liegt, erzählt.