USA-Westküste mit Kindern: Von Hollywood bis zum Grand Canyon

Der nächste Nationalpark – mit einer wundervollen Verbindungsstraße durch die Felslandschaft – ist der Bryce Canyon. Während man in Zion die Steilwände hinaufschaut und -wandert, steht man hier oberhalb des orangen Kraters und blickt beeindruckt auf Hunderte steinerne Säulen, die über die Jahrtausende gewachsen sind. Von allen Seiten gibt es Wanderwege hinunter. Vom Ein-Stunden-Weg über die mehrstündige Wanderung bis zum Durchqueren des Canyons auf dem Pferd ist hier alles möglich. Am tollsten ist der Weg durch die „ Wall Street“ mit ganz engen Durchgängen durch die imposanten Steilwände. Selbst Kinder, die gar nicht wandern wollen, sind vom Sonnenuntergang am Canyon-Rand sehr beeindruckt. Und Eltern genießen fünf romantische Minuten, während der orange Canyon in rotes Licht getaucht wird.

Genug gewandert, denkt sich die ganze Familie und freut sich nach fünf Tagen im Grünen auf einen Tapetenwechsel. Der Lake Powell ist 300 Kilometer lang und das Ergebnis des Glen Canyon Staudamms, einem imposanten Bauwerk, das den Colorado River aufstaut. Anders als in Europa kann man sich in den USA Motorboote auch ohne Führerschein ausborgen und ein paar Stunden wie ein Millionär mit seiner Yacht herumkurven. Man fühlt sich am Lake Powell ohnehin wie in einer anderen Welt: Das Ufer mit dem typisch roten Sandboden vermittelt das Gefühl, man wäre auf Urlaub am Mars.