Happy Birthday, Grand Canyon

Heute bevölkern etwa fünf Millionen Touristen (die meisten davon Amerikaner, gefolgt von asiatischen Reisenden) Jahr für Jahr den Nationalpark. Wobei es in Zeiten der US-Sommerferien speziell am South Rim schon ganz schön eng werden kann. Da sich die meisten allerdings mit einem „Look and Go“ zufriedengeben und im Schnitt maximal eine Nacht bleiben, werden Wanderer oder Rafting-Fans nicht all zu sehr von den ganz großen Massen berührt.

Wer für das Naturwunder nur wenig Zeit reserviert hat, sollte, so empfiehlt Werner O. Marschall vom „Visit USA Committee Austria“, in die Luft zu gehen. Also mit Hubschrauber oder Flugzeug abzuheben und das großartige Panorama von oben zu bewundern. Marschalls Tipp: „Nehmen Sie den längeren Rundflug, der ist zwar nicht gerade billig, zahlt sich aber aus“.