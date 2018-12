Eine Gourmetreise durch Graubünden

"Bun Di", grüßt uns die Schweizerin. Das heißt so viel wie "Bell Di" oder eben "Schöner Tag". Renata zeigt uns Chur, die erste Station auf unserer Gourmetreise durch Graubünden, nach einer geruhsamen Fahrt mit dem Schlafwagen von Wien nach Sargans und weiter in die 38.000-Einwohner-Stadt am Fuße imposanter Berggipfel. Kaum ein Schmankerl dieser Ferienregion werden wir auf unserer Tour, die uns Natur, Kultur und Tradition näher bringt, auslassen.