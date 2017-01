Scottsdale, der reiche Vorort der Hauptstadt Phoenix, zählte schon in den 50er-Jahren zu den beliebten Winter-Hideaways von Stars und Millionären. Und in dieser paparazzifreien Zone ziehen sie noch heute ungestört ihre Golfrunden. Eine Auswahl der schönsten Kurse:

– WeKoPa

Foto: /Maria Gurmann Zwei 18-Loch-Kurse, Saguaro und Cholla, im Sonoran Desert. "Wüstengolf" vom Feinsten. Kein Wasser, in dem die Bälle verschwinden könnten, weit und breit. Der einzige Gegner auf diesem Kurs ist die mit Kakteen gespickte Wüste, in der sich auch immer wieder Schlangen verstecken. "Du verlierst in der Wüste einen Ball und findest dort dafür fünf andere", sagt der Pro-Shop-Chef.

Foto: /Maria Gurmann Da keine Häuser rund um die Plätze gebaut wurden, wirkt die Landschaft naturbelassen: pittoreske Saguaro-Kakteen, in denen so mancher Golfball landet und stecken bleibt, die Gipfel der "Four Peaks" und gepflegte, saftig grüne Fairways. Greenfee von 75–235 USD (je nach Jahreszeit). www.wekopa.com

– TPC Scottsdale

Foto: /Scottsdale CVB Es ist magisch, auf denselben Fairways zu spielen wie die Top-Golfer der PGA Tour. Hier findet jedes Jahr das meistbesuchte Turnier der Welt, das "Waste Management Phoenix Open" mit 550.000 Zuschauern, statt. Es ist die "Greatest Show on Grass". Berühmt-berüchtigt das 16. Loch – das "Party Hole". Nicht wegen des Schwierigkeitsgrades, es ist das zweit einfachste. Sondern wegen der 20.000 Leute, die rund um das kurze Par 3 johlen und pfeifen wie auf einem Fußballplatz.

Foto: /Maria Gurmann Bei jedem anderen Turnier ein No-Go, hier ein Must. Wir stehen auf dem Abschlag der 16er-Bahn und erkennen sie nicht wieder. Im Fernsehen sieht das von Menschenmassen eingezäunte Grün spektakulär aus. Heute ist alles leer, nur die majestätischen McDowell Mountains schauen uns zu. Der Platz ist eine Mischung aus Herausforderung und leicht spielbaren Bahnen. Greenfees variieren je nach Start- und Jahreszeit 80–280 USD. www.tpc.com/scottsdale

– Troon North

Foto: /Maria Gurmann Die zum Four Seasons Resort gehörenden zwei 18-Loch-Plätze, Pinnacle und Monument, haben makellos gepflegte Fairways, zwischen Granitfelsen, natürlichen Schluchten und blühenden Kakteen entlang des Pinnacle Peaks.

Dynamic pricing – der Preis ändert sich ständig nach Angebot und Nachfrage, manchmal bis zu 300 USD/Runde. Je früher Startzeit reserviert wird, desto billiger. www.troonnorthgolf.com

– The Phoenician Scottsdale

Foto: /Maria Gurmann 27 Löcher, also drei 9-Loch-Kurse, die verschieden kombiniert werden können. Im dazugehörigen 5*-Resort haben bereits viele Prominente, wie Bill Clinton, Jack Nicklaus oder Bill Cosby, logiert. Von allen drei Plätzen genießt man tolle Blicke über Scottsdale und den Camelback Mountain. Am Ende der Runde ist ein Burger im Club-Restaurant "Relish Burger Bistro", das die größte Tequila-Sammlung von Arizona besitzt, ein Muss. Dynamic pricing. www.thephoenician.com

– Desert Mountain

Foto: /Maria Gurmann Im Norden von Scottsdale liegt dieses private Resort auf Hügeln mit sechs verschiedenen 18-Loch-Kursen, eingesäumt von den Häusern der Mitglieder. Diese Plätze kann man nur als Gast eines Mitgliedes spielen. Dank Hilal und Nancy hatten wir das Vergnügen. www.desertmountain.com

Info

Anreise Mit Austrian Airlines über Chicago oder mit British Airways über London nach Phoenix. www.austrian.com, www.britishairways.com

Währung 1 US-Dollar = 0,96 Euro

Beste Reisezeit Von Oktober bis April Temperaturen von 18 bis 28 Grad, im Sommer steigt das Thermometer oft über 40 Grad. Allerdings kosten dann Quartiere und Greenfees die Hälfte. 325 Sonnentage im Jahr.

Einreise Für die USA wird eine elektronische Reisebewilligung, ESTA, benötigt. www.esta.us/deutsch.html

Hotels We-Ko-Pa Resort, mit zwei 18-Loch-Golfkursen, günstige Packages für 2 Personen inkl. Frühstück, minus 30 % auf Spa-Behandlungen, ab 132 € für DZ/Nacht. www.wekoparesort.com

– Four Seasons 5*-Resort at Troon North, direkt neben den beiden Golfplätzen Pinnacle und Monument. Service, Spa und Kulinarik vom Feinsten. Ab 189 USD/DZ/Nacht in der Nebensaison, ab 709 USD Okt.–Mai. www.fourseasons.com/scottsdale

– Hotel Valley Ho, direkt in Downtown Scottsdale am Ende der Main Street gelegen. Liebevoll renoviert im Stil der 50’s, cool, schick, jung. Sommer DZ ab 129 USD/Nacht www.hotelvalleyho.com

Essen und Trinken Bryan’s Black Mountain Barbecue – das beste BBQ weit und breit, in Cave Creek. Di. bis Sa. 11 bis 20 Uhr geöffnet. www.bryansbbq.com

– Andreoli – der angesagteste Italiener in Town. Giovanni, der sizilianische Besitzer, serviert selbst gemachte Nudeln, Würste und Antipasti. Greißlerei im Restaurant. Reservieren! www.andreoli-grocer.com

– Euro Pizza Café, Holzofenpizza, frische Pasta und Fischgerichte, Blick auf den See mit der Fontäne in Fountain Hills, www.europizzacafe.com

– The Mission, moderne lateinamerikanische Küche, Speisen wie Schwertfisch Veracruz oder Chorizo Porchetta. Herrliche Cocktails von Barkeeper Brian Raab. Reservieren! www.themissionaz.com

– Talavera Restaurant, im Four Seasons Resort Scottsdale, Kombinationen aus herrlichem Steak und Meeresfrüchten. www.fourseasons.com/scottsdale

– Roka Akor, die besten Sushi und tolle Steaks, www.rokaakor.com

– Relish Bar, im Clubhaus vom Phoenician Golf Club, den Kobe-Rind-Burger muss man probiert haben. www.thephoenician.com/golf/

– Rusty Spur Saloon, der älteste Saloon in Scottsdale, mit Livemusik, Gäste tanzen, Main Street. www.rustyspursaloon.com/

Einkaufen My Sister’s Closet, eine Fundgrube für Vintage-Liebhaber, günstige Designermode, oft nur ein Mal getragen, mysisterscloset.com

– Ross – dress for less, tolle Designer-Mode, -Handtaschen, -Brillen, jeden Di. für ab 50-Jährige minus 10 %, Indian Bend Rd. in Scottsdale.

– PGA Tour Superstore, mehrere Filialen in Scottsdale, Golfkleidung, -schuhe und -schläger zu günstigen Preisen, www.pgatoursuperstore.com/scottsdale

Echte Cowboystiefel Saba’s Arizona’s Original Western Store in der Main Street, ohne Cowboyboots kann man den Wilden Westen nicht verlassen. www.sabas.com

Ballonfahren 60 Minuten Ballonfahrt, wunderbarer Blick auf Scottsdale, Phoenix, die Berge und das Desert. Anschließend Champagnerfrühstück mitten in der Wüste, 179 USD/P. www.hotairexpeditions.com

Reiten The Stables at Fort McDowell Adventures. Preis: 90 Min. geführter Ausritt 60 USD/ P. www.fortmcdowelladventures.com

Grand Canyon Air & Hiking Tour – ein unvergesslicher Tag, Flug von Phoenix zum Canyon, 1/2 Stunde Flug über den Canyon, Wanderung in den Canyon, Picknick. 667 USD/P. www.westwindairservice.com

Kunst Frank LLoyd Wright’s Taliesin West, das Meisterwerk des berühmten Architekten der 1930er-Jahre, 90 Min. Tour 34 USD/P. www.franklloydwright.org

– Galerien, sehenswerte Kunst in der Main Street. Mein Favorit: www.xanadugallery.com

Auskunft www.experiencescottsdale.com